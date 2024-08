Chiavazza, a fuoco resti di parquet abbandonato lungo via Della Vittoria nella notte

E' stata solo la tempestività di un residente in zona che ha evitato il peggio: intorno all'1,30 di notte di oggi 16 agosto lungo via della Vittoria, nei pressi di una campana del vetro, si sono levate le fiamme dai resti di parquet abbandonato dentro a sacchi neri di plastica.

Immediata la chiamata al 112 e l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme in poco tempo.

Starà a chi di competenza stabilire ora l'autore del gesto e l'autore dell'abbandono, visto che trattandosi di resti di parquet molto probabilmente derivante da una ristrutturazione, non avrebbero dovuto trovarsi in quella zona, e dentro a sacchi di plastica, ma in discarica.

Resta la rabbia dei residenti che abitano in quel punto del quartiere: "Se il fuoco prendeva la tettoia del mio cortile lì vicino che cosa facevo? ho rischiato di perdere due macchine. Si devo prendere provvedimenti, non escludo di esporre denuncia".