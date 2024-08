Lessona dice addio a Piero Colombo

Nella giornata di ieri, venerdì 16 agosto é mancato Piero Colombo. All'età di 82 anni Piero lascia la moglie Bianca e le figlie Roberta con il figlio Manuel e Maura con il marito Pierluigi e il figlio Simone.

Piero era molto conosciuto a Lessona dove ha abitato e lavorato per tutta la vita come fuochista meccanico, e anche nell'ambiente dello sport. Per anni ha praticato a livello agonistico bocce sia a Biella che fuori provincia.

Per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo “Era una persona molto affabile, con una parola buona per tutti. E' un peccato per tutti noi la sua perdita”.