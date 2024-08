AMA Biella festeggia i dieci anni de "La Palestra della Memoria"

Per terapie non-farmacologiche si intendono tutte quelle attività che contribuiscono a tenere in allenamento la mente, puntando a rafforzare le capacità cognitive primarie o residue abbinando attività fisica adeguata e, soprattutto, favorendo la socializzazione.

Venerdì 27 settembre faremo il punto di questi dieci anni in un convegno al quale sono state invitate importanti personalità del mondo scientifico ed accademico. E' un convegno in corso di accreditamento per i professionisti della sanità ma è anche un'occasione per tutti coloro che hanno un interesse verso l'argomento o che assistono persone affette da decadimento cognitivo.