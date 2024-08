Volontari civici: Borriana approva il regolamento, possono presentare domanda anche non residenti

Basta essere maggiorenni, aver adempiuto regolarmente agli obblighi tributari del Comune nel caso di cittadini residenti e non avere condanne penali. Posso presentare domanda anche i non residenti. Questi sono alcuni dei requisiti necessari per fare il volontario a Borriana, a servizio della collettività. Nei giorni scorsi il Comune ha infatti approvato all'unanimità il Regolamento per l'Istituzione e la Gestione del Servizio di Volontariato Civico Cittadinanza Attiva.

Si tratta di 13 articoli, che hanno l'obiettivo di disciplinare con apposito regolamento il servizio di volontariato civico finalizzato allo svolgimento di attività e servizi a favore della collettività da parte di cittadini singoli.

Dietro all'istituzione del regolamento una scelta dell'amministrazione che ritiene "che il suo apporto possa contribuire ad una migliore identificazione dei bisogni e a stimolare in modo originale l’intervento dell’Amministrazione stessa, concorrendo ad un più efficace conseguimento dei fini istituzionali".

In particolare secondo quando si legge nel documento, entro il 31 dicembre di ogni anno, le persone interessate alle attività e ai servizi di cui al presente regolamento potranno presentare domanda di iscrizione all'Albo.

Per il primo anno di istituzione dell’Albo, le domande di iscrizione dovranno avvenire entro il 30 agosto 2024 per il solo servizio pre-scuola ed entro il 31 ottobre 2024 per le restanti attività. Dovranno indicare le generalità complete, il possesso dei requisiti richiesti, l’Attività/servizio a cui si intende partecipare ovvero proposte di attività/servizio da svolgere nell’ambito delle attività/servizi previsti dal presente regolamento e la disponibilità in termini di tempo .

Le domande dovranno essere presentate attraverso lo Sportello Online del Comune di Borriana, disponibile al link:

https://www.servizipubblicaamministrazione.it/Servizi/FiloDiretto/ProcedimentiClient.Aspx?CE=brrn425&IDGruppoSelez=7754; oppure in forma cartacea da reperire direttamente presso gli Uffici Comunali.

Entro 31 gennaio di ogni anno verrà formato l'Albo della Cittadinanza Attiva e pubblicato all'Albo Pretorio in apposita sezione del sito dell'Ente. L'Albo verrà rinnovato ogni anno.