Polo scolastico di Valle, nuove tariffe mensa nelle scuole da settembre

Nuove tariffe nelle scuole elementari e medie nei comuni di Graglia, Muzzano, Netro e Donato a partire da settembre.

Nel 2019 era stato approvato il Protocollo d’Intesa tra i Comuni di Graglia, Muzzano, Netro e Donato per la gestione dei servizi educativi e scolastici, riconfermato anche per gli anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027. Fino ad oggi non ci sono state variazioni, ma a giugno la società che si occupa della ristorazione negli istituti ha proposto la revisione dei prezzi.

Ed è proprio in seguito a questa richiesta che la Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Netro, Donato, Graglia e Muzzano facenti parte il “Polo scolastico di Valle”, ha ritenuto opportuno rivedere la rimodulazione e l’aggiornamento delle tariffe a carico dell’utenza tenendo conto delle mutate condizioni economiche e gestionali, a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025 unitamente alle fasce ISEE di disagio.

In particolare sono state riviste le fasce di ISEE e si sono rimodulate le tariffe che passano dal pasto a costo minimo di 3,35 euro che era a 3,49, mentre la fascia di reddito più alta paga non più 5,70 euro ma 5,95.