Litigano per il CID, uno dei conducenti tenta di investire l'altro e poi si dà alla fuga

E' successo in via Santuario di Oropa: in seguito a un tamponamento tra due auto tra i conducenti, un uomo e una donna, sarebbe nato un diverbio in quanto l'uomo non voleva compilare il CID. E quest'ultimo, una volta salito in macchina per lasciare il luogo dell'incidente avrebbe tentato di investire la donna per poi darsi alla fuga.

Il conducente rimasto sul posto ha quindi composto il 112. Immediato l'arrivo dei Carabinieri e della Polizia Locale che si sono messi subito sulle tracce del conducente che si era allontanato.

La caccia all'uomo sarebbe finita a Cerrione, sta ora alla Polizia Locale procedere per stabilire l'esatta dinamica dei fatti.