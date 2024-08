Viverone, movida sicura, il sindaco Pastoris: "Forze dell'ordine valido deterrente"

Caldo, estate, vacanze, e Viverone richiama sempre più giovani. Ragazzi che si divertono, alcuni con responsabilità e altri un po' meno. In ogni caso la situazione sembra comunque essere sotto controllo, come spiega il sindaco Massimo Pastoris: "Giusto in questi giorni ho incontrato il titolare di un'attività che mi diceva che per esempio lo scorso fine settimana c'era tantissima gente, ma in ogni caso, a parte qualche eccezione che purtroppo c'è sempre, tutto sommato è andata bene ed è tutto sotto controllo".

Merito alle forze dell'ordine, per il sindaco: "Sicuramente fanno bene il loro lavoro e sono un buon deterrente - conclude il primo cittadino - . Vediamo di continuare così lasciando che i ragazzi vengano e si divertano ma sempre coscienziosamente".