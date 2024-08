Valdilana, da settembre riorganizzazione degli uffici comunali. In arrivo l'anagrafe a Trivero

Da settembre gli uffici comunali di Valdilana saranno interessati da una riorganizzazione sia degli orari che delle aperture. E non è tutto, perchè tra le novità ci sarà anche l'apertura di uno sportello anagrafe a Trivero.

"Grazie a una normativa che riguarda i Comuni nati da una fusione - spiega il sindaco Mario Carli - è per noi possibile inserire nuove figure per il reintegro dei pensionamenti. E' chiaro che si tratta di persone che si dovranno formare, ma piano piano vedremo di dare una nuova organizzazione alla macchina amministrativa".

Tra le novità ci sarà l'apertura di uno sportello anagrafe a Trivero. "E' chiaro che bisogna tenere conto delle esigenze di tutti - continua Carli -, delle persone che fanno più comodamente online e delle altre che preferiscono lo sportello. Cercheremo soluzioni che vadano incontro a tutti. Anche le carte d'identità non penso sia un problema quello degli appuntamenti, ma anche in questo caso vedremo di adottare una soluzione ibrida. E a Trivero sarà aperto uno sportello anagrafe che osserverà determinati orari, non sarà aperto tutti i giorni, ma è giusto che ci sia".