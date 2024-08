“Bürsch in festival”, proseguono le iniziative per valorizzare le tradizioni della Valle Cervo FOTO

“Bürsch in festival”, proseguono le iniziative per valorizzare le tradizioni della Valle Cervo.

Si avvia alla conclusione la IV edizione di “Bürsch in festival” che sta portando in Valle Cervo un folto pubblico, curioso di scoprire angoli poco noti dei vari paesi e soprattutto le storie dei luoghi che vengono rappresentate in una scena teatrale e poi commentate e approfondite.

L’evento, organizzato dalla Fondazione Opera Pia Laicale del Santuario di San Giovanni d’Andorno, su iniziativa del “Centro di Documentazione Alta Valle Cervo – La Bürsch”, con la collaborazione dei Comuni coinvolti, quest’anno è dedicato alle “storie di emigrazione”, un tema che si lega al progetto nazionale “Turismo delle radici”, lanciato quest’anno dal Ministero degli Affari Esteri per l’“Anno delle radici italiane”, con l’idea di riallacciare rapporti con i discendenti degli italiani all’estero e favorire un turismo di riscoperta delle proprie radici.

Il percorso in Valle Cervo valorizza il patrimonio storico e umano delle vicende di migrazione dei valligiani, relative al periodo tra la fine del Cinquecento e la prima metà del Novecento. Le storie, scoperte tra i documenti di Comuni e Parrocchie da Anna Bosazza e Danilo Craveia, responsabili del Centro di Documentazione, sono state da loro stessi trasformate in testi teatrali che, nel corso delle varie serate, vengono messi in scena dagli attori di Teatrando.

Ogni appuntamento inizia alle 20.45 con il momento teatrale ispirato alla storia del paese ospitante, e prosegue con una breve conferenza che approfondisce alcuni aspetti presenti nella scena (questa viene poi replicata). Il tutto si conclude con un intrattenimento di musica o danza con gli artisti di Opificiodellarte. I partecipanti hanno inoltre occasione di visitare edifici o angoli del paese che ospita la serata.

Al completamento del programma, composto da otto tappe complessive, mancano le ultime due serate.