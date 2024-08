Mongrando, in dirittura di arrivo il cantiere alle elementari

Sono entrati nel vivo i lavori di rifacimento dei bagni al piano terreno

della scuola elementare di Mongrando che termineranno poco prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.



Da sempre l'ex assessora all'istruzione Luisa Nasso e l'ex sindaco Antonio

Filoni hanno avuto un occhio di riguardo nei confronti delle scuole

tutte a partire da quelle dell'infanzia.



Continuano così le opere messe in cantiere dalla precedente

Amministrazione, dopo il parco giochi, la manutenzione dei torrenti( di

questi giorni la pulizia del torrente Viona) dal taglio vegetazione alla

risagomatura; arrivano i nuovi sanitari nelle scuole , in attesa di inaugurare la

nuova passerella che porta alla Fucina Morino.



Sempre più orgogliosi di aver mantenuto le promesse nei confronti della

Comunità mongrandese.



Il Gruppo Mongrando in Comune resta a disposizione della cittadinanza.