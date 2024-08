Torrazzo, sospensione di traffico sulla SP 409 Zubiena – Torrazzo

La Provincia di Biella ha emanato un’ordinanza per chiudere la viabilità al traffico dei veicoli, in occasione dello spettacolo pirotecnico che si svolgerà durante la Festa Patronale Torrazzese 2024. La sospensione, sulla SP 409 Zubiena – Torrazzo, entrerà in vigore mercoledì 14 agosto 2024, dalle ore 21:45 alle ore 22:45, per consentire lo svolgimento dell’evento. Il tratto interessato va dal km 4+600, situato nei pressi del cimitero di Torrazzo, al km 4+840, che corrisponde a Piazza Martiri della Libertà.

Di seguito la cartina della SP 409 Torrazzo - Zubiena: