Gruppi di Cammino: iscrizioni aperte per diventare Conduttori

Fino al 12 settembre 2024 è possibile iscriversi al corso gratuito per diventare Conduttori di Gruppi di Cammino (GdC). Il corso è organizzato dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BI, con il patrocinio dei Comuni di Gifflenga e Lessona e rientra nel Programma 2 – “Comunità attive” del Piano Locale della Prevenzione, ovvero dello strumento di programmazione, coordinamento ed attuazione a livello locale delle politiche di prevenzione, coerente con gli indirizzi e le indicazioni dei Piani Regionali della Prevenzione.

Obiettivo del corso è quello di formare nuovi Conduttori di Gruppi di Cammino, ovvero persone che, a titolo volontario, vorranno sperimentare il cammino in gruppo e si renderanno disponibili a fare da riferimento per un GdC. Il Conduttore, o Capo Camminata, si occupa di organizzare le camminate, scegliere il percorso e la durata, controllare che tutto si svolga in sicurezza e motivare le persone a partecipare. La figura del Conduttore infatti non va improvvisata, sono necessarie delle competenze e conoscenze adeguate oltre alla motivazione ad attivare e mantenere nuovi GdC. Non sono necessari requisiti particolari per partecipare al corso, ad eccezione della maggiore età.

La formazione sarà eseguita dal personale del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BI e da collaboratori esterni con esperienza nella conduzione di Gruppi di Cammino.

Il corso è gratuito, della durata di 8 ore e si svolgerà in due incontri:

· martedì 17 settembre dalle 14.00 alle 18.00 presso il Salone Polivalente Gifflenga Village a Gifflenga

· mercoledì 25 settembre dalle 14.00 alle 18.00 presso il palazzetto dello sport a Lessona.

Il corso prevede una parte teorica e una parte pratica di cammino.

La parte teorica sarà eseguita dal personale della Medicina dello Sport e del Servizio Veterinario dell’ASL BI insieme a collaboratori esterni con esperienza nella conduzione di GdC.

Si parlerà dell’importanza del movimento, della corretta tecnica del cammino, di quali sono i benefici dell’attività fisica sulla salute, quali sono le caratteristiche e il ruolo del Conduttore del Gruppo di Cammino, con un cenno alle regole del codice della strada.

Verranno date inoltre indicazioni sui percorsi presenti sul territorio ed è prevista la testimonianza di capi camminata attivi da anni nella conduzione di GdC.

La parte pratica, invece, prevede il coinvolgimento diretto dei partecipanti che, durante una camminata di gruppo, si alterneranno nel ruolo di leader, simulando l’attività vera e propria.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato che non ha valenza professionale ma attesta che la persona è in grado di condurre un Gruppo di Cammino.

Per partecipare è necessario iscriversi entro giovedì 12 settembre inquadrando il QR Code nella locandina o inviando un’email all’indirizzo: promozione.salute@asl.piemonte.it

Che cos’è il Gruppo di Cammino

Il Gruppo di Cammino (GdC) è un gruppo di persone che si ritrova settimanalmente in maniera continuativa per camminare per almeno 30 minuti lungo un percorso prestabilito sotto la guida di un conduttore appositamente formato. Chiunque può partecipare al GdC, non servono infatti abilità specifiche in quanto l’attività viene adattata al livello di preparazione dei partecipanti, con la possibilità di variare nel tempo.

Obiettivo di un GdC è quello di permettere alle persone che partecipano di aumentare il livello di attività fisica e ridurre la sedentarietà, in un contesto che favorisce la socialità e lo stare insieme, con conseguente beneficio per la propria salute.

Camminare rappresenta infatti il modo più semplice ed economico per prevenire e contrastare malattie comunemente causate da stili di vita non corretti.