Altri due incidenti, non c'è tregua sulle strade: a Salussola un 34enne al Pronto Soccorso (foto di repertorio)

Non c'è tregua sul fronte dei sinistri stradali. Altri due casi nel Biellese: a Salussola, intorno alle 14 di lunedì 5 agosto, si è verificato un tamponamento tra un mezzo e un autocarro. Il conducente di quest'ultimo, un uomo di 34 anni, è stato prontamente assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato al Pronto Soccorso per essere sottoposto ad alcuni accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi.

A Biella, invece, nessun ferito nello scontro tra due auto, avvenuto ieri mattina in via Repubblica: entrambi i conducenti hanno provveduto alla compilazione del modello cid. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti di rito.