Perchè è importante avere una quotazione professionale dei diamanti

Sia che tu voglia vendere o acquistare un diamante o semplicemente richiedere la quotazione di un gioiello di famiglia, data l'entità del bene di lusso è sempre meglio avere una quotazione diamanti professionale, che ti permetta di avere un'idea chiara precisa e concreta, secondo le stime di mercato, di quello che è il valore del diamante di interesse. L’accurata scelta del professionista è importante al fine di massimizzare il valore e minimizzare i rischi.

Perché è importante che la quotazione sia accurata

L'importanza della quotazione è su differenti fronti: sia da parte del venditore, affinché abbia un valore che lo porti a effettuare una vendita che sia profittevole e non fallimentare, sia dal punto di vista del compratore. Infatti anche a quest'ultimo evita d'incorrere nel rischio di avere una trattativa che si concluda con un prezzo pagato decisamente superiore al valore del diamante.

Una valutazione del diamante da parte di un professionista, inoltre, permette di avere un documento che testimonia il valore del diamante stesso, a fronte di un mercato che diventa sempre più rischioso e ricco di contraffazioni.

Cosa implica una quotazione professionale

O passaggi per arrivare ad avere una quotazione professionale completa sono vari. Il gemmologo professionale, infatti, andrà ad analizzare numerosi aspetti, sommandone le caratteristiche. Le principali e fondamentali caratteristiche da considerare in una quotazione sono le quattro C. Con queste s'intende: il colore, la chiarezza, il taglio dall'inglese Cut) e i carati.

A questi aspetti analitici si sommano altri fattori quali la fluorescenza o le proporzioni del diamante, tutti aspetti che vanno influenzare sulla sua bellezza e sul valore di mercato del gioiello. Una volta che il gemmologo ha terminato la sua valutazione, verrà rilasciato un rapporto dettagliato con tutte le informazioni che strutturano il valore stimato di mercato.

Quali sono i benefici di una quotazione professionale

I benefici i benefici di una quotazione professionale sono notevoli. Prima di tutto il fatto di avere un'idea di un prezzo equo, sia in fase di vendita che di acquisto. Si aggiunga a questo il fatto che una quotazione professionale conferma l'autenticità e la validità del diamante stesso ed è importante laddove, in una fase di compravendita, il compratore domandi documentazione della qualità del diamante, prima di poter procedere all'acquisto dello stesso.

La valutazione del gemmologo funge da garanzia al valore del bene. Inoltre, una quotazione professionale garantisce maggiore sicurezza e fiducia in quanto fatta da un esperto del settore. Proporzionalmente sarà maggiore la tranquillità e trasparenza nelle transazioni, evitando dubbi e incertezze anche al compratore stesso.

I servizi di Autentic nella quotazione professionale di un diamante

Autentic si propone sul mercato come riferimento online sicuro per la valutazione gratuita di un diamante. In una prima fase si ha una prima analisi online, per poi procedere, in caso di interesse ad approfondire, a quella fatta di persona. I gemmologi incaricati sono certificati GIA e IGI.

La loro valutazione implica quindi precisione e trasparenza. A questo si aggiunge il fatto che il cliente riceverà informazioni dettagliate e sicure sul suo diamante. Infatti, gli standard seguiti sono quelli internazionali, facendo in modo che la valutazione sia oggettiva. Si aggiungono dei plus offerti da Autentic, quale il trasporto gratuito e assicurato del diamante per la valutazione di persona. C'è anche la possibilità di ricevere a domicilio un gemmologo qualificato.

Intraprendere una compravendita di diamanti o venire a conoscenza del valore del diamante per avere idea di quale sia il patrimonio netto familiare implica la scelta di un fornitore affidabile che garantisca un'analisi trasparente e da cui si evinca il reale valore del tuo diamante: grazie ad Autentic questo è possibile.