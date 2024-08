Biella, Palazzo Oropa, cimiteri e asili nel piano di abbattimento delle barriere architettoniche del Comune

La giunta Olivero ha approvato il piano di abbattimento delle barriere architettoniche (PABE) che dovrà passare dal consiglio per il via libera definitivo se non ci saranno osservazioni nemmeno da parte die cittadini.

Il documento prevede interventi ad un livello di prefattibilità tecnica, la cui stima economica e la correlata progettazione dovrà essere affinata, di volta in volta, mediante i successivi livelli di progettazione, nonché in funzione delle eventuali disponibilità annue di Bilancio statali e regionali.

Ma che cosa è contenuto nell'elenco? Dove il Comune dovrà intervenire per abbattere le barriere architettoniche? Ci sono le sedi comunali Palazzo Oropa, Palazzo Pella, Palazzo Piacenza, Villa Schneider, il Cimitero Urbano di Biella in via F. Piacenza il Cimitero di Chiavazza, le Scuola dell’infanzia Chiavazza, Villaggio Sportivo, Don Sturzo, Rosmini. Nel piano era previsto anche l'asilo Cerruti per il quale il Comune ne ha però prevista la demolizione.