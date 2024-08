Gnomo Festival a Migliano: tre giorni di magia e tradizioni FOTO

Gnomo Festival a Migliano: tre giorni di magia e tradizioni - Servizio di Nicola Rasolo per newbsiella.it.

Miagliano è pronto ad accogliere la 2a edizione dell’atteso Gnomo Festival. Un evento organizzato in sinergia dagli Amici della Lana, con la collaborazione della Pro Loco e Storie di Piazza che si occupa degli spettacoli e dell’intrattenimento. Nella scorsa edizione la manifestazione ha accolto otre 800 visitatori e quest’anno non intende essere da meno: laboratori, spettacoli, esposizioni e intrattenimento per grandi e piccini.

“Un programma ricco e variegato – dichiara il presidente dell’Associazione Amici della Lana, Davide Varesano – a partire dalle ore 10.00, presso l’anfiteatro si terranno due laboratori che proseguiranno fino alle 18.00. Al via il mercatino degli hobbisti, mostre ed esposizioni di quadri e la storia delle nostre fabbriche e stabilimenti. Per il ristoro dei visitatori presente l’area food, che rimarrà aperta per tutta la giornata”.

Ma gli appuntamenti non finiscono qui e a partire dalle 20.30 di oggi, sabato 3 agosto e domani, dalle 15.30, spettacoli teatrali per grandi e piccini, che sapranno coinvolgere un vasto pubblico.