Un lettore: "Cani lasciati ad urinare sui muri ad Oropa"

Buonasera, in questi giorni mi sono recato ad Oropa, come faccio appena posso.

Al mio arrivo ho notato un paio di cani al guinzaglio lasciati ad urinarie all'ingresso dell'arco / portone davanti la basilica vecchia, macchiando muro e selciato, su altre macchie di altri bisogni meno recenti.

Ho dato un colpo di tosse con la speranza che i proprietari, mentre li guardavo in volto, facessero allontanare le povere e care bestiole. Nulla di tutto ciò. Poi il caldo di questi giorni aiuta ad emanare il classico odore pungente.

Che bella accoglienza per un pellegrino !!!I due cani, non ne possono nulla.

Pure io possiedo animali, ma di sicuro urinano e defecano altrove e sicuramente non in un luogo sacro lasciandolo pure sporco.

Mi domando: ma non si può impedire ed intervenire? Non é la prima volta che succede: oggi però ho documentato con uno scatto. Avessi avuto un innaffiatoio e scopa, avrei pulito e lavato io, poiché mi ha dato molto fastidio, molto, vedere la nostra Oropa schernita in questo modo.

Eppure i prati liberi li intorno non mancano.