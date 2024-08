Clelia Zola si candida Presidente Fidal Piemonte per altri quattro anni

"L’ho fatto perché credo nei progetti che abbiamo iniziato insieme nel 2021, e perché penso che tanto di buono possiamo ancora realizzare, col supporto di tutto il mondo dell’atletica regionale - spiega in un post sui social la stessa presidente - . Sono consapevole che in questi tre anni non tutto abbia sempre funzionato ma questo deve essere lo stimolo per migliorare. L’obiettivo finale resta ben chiaro: far crescere il nostro territorio, al quale sono molto legata e per il quale mi rimetto in gioco per un altro mandato, fedele ai miei principi e ai miei ideali. Ma non da sola".

Il presidente fa appello alle realtà del territorio: "Ho bisogno di tutte le società, dirigenti, tecnici, atleti, giudici. Il vostro supporto è fondamentale. Tutti insieme nella stessa direzione, per un Piemonte sempre più all’avanguardia".