Ieri nei cieli biellesi l'incanto dell'arcobaleno

L’arcobaleno è un fenomeno che da sempre suscita l’attenzione di tutti per la sua bellezza regalata dai colori brillanti e per le leggende che si celano dietro questa manifestazione. E ieri mercoledì 31 luglio a Piatto è apparso in tutto il suo splendore.

Il fenomeno atmosferico dell’arcobaleno si verifica in seguito a temporali o in condizioni nelle quali umidità e goccioline d’acqua in sospensione vengono colpite dai raggi del sole, come nel caso delle cascate.

Lo spettro elettromagnetico dell’arcobaleno include diverse lunghezze d’onda ma per gli esseri umani è possibile coglierne solo sette, che si manifestano nei colori rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco e violetto.

Il particolare fenomeno dell’arcobaleno ha nel tempo alimentato la creazione di diverse leggende, la più nota delle quali, di origine irlandese, che afferma che alla fine dell’arcobaleno sia celata una pentola colma di monete d’oro.