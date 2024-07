Elena Rocchi è vicepresidente della Commissione Enti Locali e Autonomie: “Occasione per essere vicina a sindaci e nostro territorio”

Riceviamo e pubblichiamo:

"Sono fiera di rappresentare il mio territorio in sei Commissioni del Consiglio Regionale: oltre alla I – Programmazione e Bilancio; alla III - Industria e Commercio, Montagna, Artigianato; alla VI -Cultura, spettacolo e musei; alla Commissione legalità e alla Commissione Elettorale, sono stata eletta dall’Assemblea Vice Presidente della VII Commissione, Autonomia ed Enti Locali.

Il ruolo di Sindaco, oltre che uno dei maggiori onori che un cittadino possa avere nella vita, rappresenta anche un modo diverso di approcciare le questioni che riguardano l’attività di un Ente Pubblico: sono felice, quindi, di potermi occupare direttamente del territorio, dei comuni, delle autonomie locali, chiave della Pubblica Amministrazione e imprescindibile punto di riferimento per i cittadini, anche durante il mio mandato in Regione.

Soprattutto, mi metterò a disposizione dei primi cittadini del Biellese per le loro necessità e le loro esigenze. Molte sono le iniziative che dobbiamo attuare per mettere in condizione i Sindaci di essere ancora più efficaci al servizio delle loro comunità: penso, per esempio, agli strumenti necessari per fare fronte alle loro responsabilità in tema di sicurezza pubblica, nell’accesso alle risorse per le opere necessarie alla salvaguardia del territorio, al sistema integrato di trasporti".

Elena Rocchi

Consigliere Regionale Lista Civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale