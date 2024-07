'Selvatica - Arte e Natura in Festival': Edizione da record con 8.000 visitatori

Si è conclusa lo scorso 21 luglio la decima edizione di ospitata al Polo Culturale di Biella Piazzo, nelle sedi di Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero.

Un’edizione da record che ha registrato 8.000 visitatori delle esposizioni artistiche oltre a 500 partecipanti ai 10 eventi serali attivati nel corso del Festival e 650 visitatori alle due mostre collaterali allestite presso lo Spazio Cultura: i concorsi Bi natural/Bi wild e Nord ovest naturae photo contest.

Numeri importanti che, uniti a quelli delle mostre precedenti, in particolare “Banksy, Jago,Tvboy e alte storie controcorrente” che ha totalizzato 30 mila presenze, hanno portato nell’ultimo anno complessivamente a oltre 40 mila i visitatori delle sale espositive del Polo culturale Biella Piazzo.

Non solo biellesi, ma anche visitatori provenienti da Torino, da Milano, dall’estero e da tante altre città del nord Italia e del Piemonte hanno apprezzato l’offerta culturale proposta da Selvatica 2024:

le oltre cinquanta silografie a tema ornitologico e botanico dei famosissimi incisori giapponesi Hokusai e Hiroshige, le fotografie naturalistiche di Glanzlichter, il concorso naturalistico più importante della Germania e di Skua Nature e Iago Corazza; la mostra Motus di Gianni Lucchesi, vincitore della scorsa edizione del Concorso Be Natural/Be Wild e anche l’esposizione scientifica “Piante Guerriere – Viaggio tra i vegetali che credono di essere animali” a cura di Raffaella Fiore e Francesco Tomasinelli, in collaborazione con l’Orto Botanico Città Studi di Milano, Università degli Studi di Milano. Grande interesse hanno suscitato le opere dei finalisti del Concorso Nazionale di Pittura Be Natural/Be Wild e Nord Ovest Naturae Photo Contest allestite nello Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, la scultura in bottiglie P.E.T. riciclate del biellese Danilo Marchi dal titolo Artificio Eden e le opere esposte dalla Cracking Art nel giardino di Palazzo Gromo Losa.

“Il Polo Culturale di Biella Piazzo sta diventando sempre di più un punto di riferimento culturale per i biellesi e non solo. Dopo il successo di “Bansky, Jago, Tv Boy e altre storie controcorrente” anche la decima edizione di Selvatica, Arte e Natura in Festival ha visto cifre da record: nell’ultimo anno, grazie al rafforzamento qualitativo e all’investimento economico fatto dalla Fondazione, abbiamo superato i 40 mila visitatori alle mostre che si aggiungono alle migliaia di presenze annuali in occasione di eventi e conferenze nelle sale convegni di Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero.

Numeri che suggeriscono che il lavoro fatto in tanti anni a Biella Piazzo, attivando sinergie con attori e realtà locali sia pubblici sia privati e puntando su proposte e comunicazione di qualità e coordinate, sta dando i suoi frutti. Per noi si tratta di un percorso in divenire che proseguirà nei prossimi mesi con la mostra “Marco Polo”, inaugurata sabato e ospitata a Palazzo Gromo Losa per poi inaugurare in autunno un nuovo grande progetto espositivo”. Dichiara Michele Colombo, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Molto apprezzati dal pubblico anche gli incontri, i workshop e i laboratori per famiglie organizzati per arricchire ancora di più l’offerta di Selvatica 2024, come i dieci Incontri del Giovedì, una serie di talk con scrittori, fotografi ed esperti di viaggio, natura e ambiente, che hanno visto grande partecipazione di pubblico.

Come ogni edizione, anche Selvatica 2024 ha dato un ruolo importante alla didattica per i bambini e i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado e di secondo grado, attraverso i laboratori cura di Clorofilla Soc. Coop., WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi. Sono stati oltre 1.500 i bambini e i ragazzi che hanno partecipato alle attività proposte.

Dopo questo grande successo, gli organizzatori del Festival Palazzo Gromo Losa Srl, E20Progetti e Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, vi danno appuntamento nella primavera del 2026 con un’edizione di Selvatica - Arte e Natura in Festival ancora più ricca di sorprese.