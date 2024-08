Cerrione, approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio in consiglio comunale

A Cerrione è tempo di consiglio comunale, dove è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

“Il Comune non ha debiti fuori bilancio – spiegano dall'amministrazione – Inoltre, si sono perfezionati gli interventi previsti con la conferma del bilancio approvato prima delle elezioni. In particolare, si sono registrate in entrata 14.700 euro provenienti dal contributo della Centrale Biomassa, 80.000 euro dalla vendita di energia prodotta dal campo fotovoltaico di proprietà del Comune. In uscita abbiamo potuto variare le previsioni, come il contributo a 21.000 per cofinanziare il progetto per la riqualificazione del campetto di via Kennedy; ridotto il previsto per la manutenzione del tetto della scuola dell' infanzia di 40.000 euro e utilizzati portando a 90.000 euro per la rimozione, lo smaltimento e la ricopertura dei loculi nel cimitero di Vergnasco”.

Riconfermato l'importo di 14.445 per il progetto Benessere in Comune che partirà a settembre cofinanziato dal Ministero. “Confermata la somma di 15.000 euro per l'acquisto di nuovi giochi da posizionare a Magnonevolo vicino alla Chiesa poiché il parco attuale sarà oggetto di costruzione del nuovo micronido – sottolinea – 140.000 euro saranno utilizzati per le asfaltature delle strade ma siamo in attesa del progetto. In più, è stato portato il capitolo della manutenzione straordinaria pubblica dell'illuminazione a 42.000”.