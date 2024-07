Obiettivo Sabato ad Andorno Micca: storia e cultura della Valle Cervo.

Il comune prende il nome da Pietro Micca, eroe dell'assedio di Torino del 1706, il cui luogo di nascita è in realtà conteso fra la stessa Andorno e la confinante cittadina di Sagliano Micca, dove si trova quella che si ritiene sia stata la casa natale del patriota. Conosciuta in passato come centro termale, Andorno Micca ha legato per decenni la propria economia all'industria tessile. Altre attività riguardano la costruzione di casseforti, serrature di sicurezza e serramenti in alluminio. La Chiesa parrocchiale di San Lorenzo è il monumento principale del comune: spicca con il suo campanile seicentesco, il più alto del biellese. Il prodotto tipico locale al quale è legato indissolubilmente il paese di Andorno è il liquore Ratafià, preparato nell'originale con ciliegie nere, ma anche nelle varianti con albicocche o noci. L’origine del nome è controversa, alcuni lo fanno derivare da un termine francese altri lo ritengono di origine creola. Nel 1700 il farmacista Pietro Rapa avviò la produzione e nel 1880 un pronipote, Giovanni Antonio Rapa riuscì a produrre un prodotto gradevole fabbricato con ciliegie nere, ginepro e noci e ancora oggi un bicchierino a fine pasto è una prelibatezza che non ci facciamo mancare.

