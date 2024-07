Un agosto sotto le stelle con l’Unione Biellese Astrofili

Agosto è il mese delle magiche Perseidi, le famose "stelle cadenti" che illuminano il cielo estivo con il loro spettacolo mozzafiato. In questo caldo torrido d'estate, c'è poco di più affascinante che passare le serate con il naso all'insù, godendo della frescura notturna e della bellezza dell'universo.

Quest’anno, come in molti anni passati, l'Unione Biellese Astrofili (UBA) è pronta a guidarci in quattro serate speciali di osservazione delle stelle. Questi eventi si svolgeranno in quattro località del Biellese, offrendo l'opportunità di ammirare non solo le Perseidi, ma anche altri meravigliosi fenomeni celesti: