Graglia, è stato un successo il Campra Summer Basket

Grande successo per la prima edizione del Campra Summer Basket, manifestazione sportiva organizzata dal Teens Basket Biella, in collaborazione con la Pro Loco di Graglia e il patrocinio del Comune.

Una giornata all’insegna del gioco 3 vs 3 e del divertimento con 14 squadre partecipanti. Presenti alla premiazione il sindaco Marco Astrua e il consigliere comunale con delega allo sport Elisabetta Tua. Tutti felici e contenti, con gare di tiro per tutti i genitori, con grande divertimento per i partecipanti.