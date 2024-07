Mongrando, nuovi giochi al parco di Ceresane. La minoranza: “Ogni promessa è debito”

"Ogni promessa è debito, anche se siamo la minoranza. Dal 22 al 24 luglio il parco giochi di Ceresane è rimasto chiuso per ammodernamento dei giochi, scivolo e torretta nuova con ponte tibetano. Era un progetto in cantiere da tempo, aspettavamo solo che ci fosse la liquidità che è arrivata poco prima delle elezioni”. A scriverlo la minoranza di Mongrando in Comune, formata da Luisa Nasso, Antonio Filoni, Yurj Rosso e Francesco Rosso.

“Avevamo ritenuto importante stanziare i soldi nella precedente amministrazione per mettere in sicurezza con giochi nuovi il parco giochi che è frequentato anche dai bimbi dell'asilo nido e della scuola materna adiacente oltre che dai bimbi di Mongrando – spiegano - Le famiglie e i loro bimbi sono sempre state al centro per tutta l'amministrazione uscente. Le promesse si mantengono....sempre".