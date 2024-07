Biella 4 Racing, terza edizione per il Remember Alberto Caligaris

Mancano poco meno di due mesi all’edizione 2024 del Remember Alberto Caligaris, manifestazione motoristica non competitiva in ricordo del pilota Biellese, giunta quest’anno alla sua terza edizione.

“Eccoci qui a presentare il nostro Remember Alberto Caligaris edizione 2024”, esordiscono i rappresentanti Biella 4 Racing, “una manifestazione a cui teniamo molto e che di anno in anno ci vede impegnati nell’organizzare una giornata di festa e di divertimento nel ricordo di Alberto”. Quest’anno vi saranno alcune novità. “Esattamente, il format del Remember rimane invariato, ma abbiamo voluto compattare un po’ i tempi, oltre ad inserire una novità di location, per dare una ventata di novità al tutto. Andando nel dettaglio il programma prevede il ritrovo dei partecipanti e loro colazione fra le 8.30 e le 9.15 presso il Ristorante La (Piccola) Baita di Cossila San Giovanni, sulla strada verso il Santuario di Oropa, che per i più appassionati è sinonimo dello Start della prova notturna di “Città di Biella”, o confidenzialmente Oropa appunto, del Rally Lana moderno.

Qui si svolgerà fra le 9.30 e le 10.00 il briefing, con partenza della prima vettura fissata alle 10.15. A questo punto gli equipaggi affronteranno il percorso del mattino, denominato “parte bassa”, in quanto ricalcherà per la maggior parte il giro proposto lo scorso anno verso il lago di Viverone, che ha riscosso molti consensi dato i luoghi coinvolti, con splendidi paesaggi, viste ed attraversamenti che solo il Biellese può offrire. Inoltre si affronteranno alcuni tratti di strada utilizzati dal Lana degli anni d’oro. Il rientro presso il ristorante è previsto per le 12.00, con pausa pranzo a partire dalle 12.15. alle 13.45 i partecipanti ritorneranno in auto per affrontare il giro del pomeriggio, denominato “parte alta”, in questi giorni in fase di definizione, ma inedito rispetto al nostro passato. Alle 15.00 circa, arrivo della prima vettura presso il parcheggio di Palazzo Boglietti, dove gli equipaggi affronteranno il gioco ad eliminazione appositamente preparato per loro. Al termine, verso le ore 16.00, rinfresco con i saluti finali e l’arrivederci al prossimo anno”. Una giornata intensa non c’è che dire.

“Proprio così, una giornata ricca di cose da fare, ma con la costante dello stare in auto, solo il giro del mattino prevede più di 60 chilometri, ed il gioco equipaggio-vettura, veramente apprezzato da tutti lo scorso anno, ma che sarà proposto in modo totalmente differente. E proprio per quanto concerne i giochi, non è detto che ci possa essere una sorpresa, ma lo scoprirà solo chi parteciperà”. Per poter essere dei vostri cosa bisogna fare? “Come sempre tutte le informazioni riguardanti il Remember si possono trovare sulla nostra pagina Facebook Biella 4 Racing ASD, oppure su quella Instagram biella4racing, oppure contattando la nostra mail di Scuderia, biella4racing@hotmail.com. Già da alcune settimane programma, scheda iscrizione e location sono pubblicate. Per aderire basta compilare la relativa scheda ed inviarla alla nostra mail, pagando la quota di adesione di 90,00 euro (conduttore e passeggero) tramite bonifico bancario. Per ogni passeggero extra la quota è di 35,00 euro. Ricevuto il tutto si è aderito ufficialmente”.

Non resta dunque che partecipare. “Esattamente, ricordando che i posti sono limitati, le adesioni terminano lunedì 9 settembre e che vi possono partecipare vetture targate, assicurate e in regola con le normative del codice della strada, Vi attendiamo numerosi, per divertirci in compagnia, in ricordo di Alberto!”.