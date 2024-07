Ancora incidenti a Masserano e Vigliano, anziano alla guida finisce fuori strada

Doppio incidente stradale nel Biellese ma fortunatamente non si sono registrati feriti. A Masserano, intorno alle 18 di ieri, 26 luglio, una persona anziana alla guida è finita fuori strada con l'auto per cause da accertare. Nell'impatto è rimasto illeso.

A Vigliano Biellese, invece, un furgone ha centrato alcuni paletti luminosi della carreggiata. Sembra che la causa sia da attribuire alla dimenticanza del conducente di non aver tirato il freno a mano. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza.