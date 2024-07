Nuovo capitolo per la Valle del Cervo: convocazione del consiglio dell'Unione Montana

Il Consiglio dell'Unione Montana Valle del Cervo - La Bürsch si riunirà giovedì 1 agosto alle 18:30 presso la Sala Consiliare di Andorno Micca, in via B. Galliari 50, per una sessione ordinaria destinata a definire il futuro politico e amministrativo della comunità. Ci sarà il rinnovo del Consiglio dell'Unione e l'elezione del nuovo Presidente e della Giunta.

Tra i punti all'ordine del giorno, la convalida degli eletti nel nuovo Consiglio rappresenta un momento cruciale per assicurare la continuità amministrativa e dare il via a una nuova fase politica. L'elezione del Presidente e della Giunta dell'Unione Montana, infatti, porterà volti nuovi e strategie fresche nella gestione delle questioni locali, riflettendo le scelte dei cittadini e delineando le priorità per i prossimi anni.

Inoltre, il Consiglio procederà con la lettura e l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, consolidando le decisioni già prese e garantendo la trasparenza delle azioni passate. Non meno importante sarà la ratifica di due deliberazioni della Giunta, la n. 27 e la n. 23, che riguardano rispettivamente la seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 e la modifica della programmazione delle opere pubbliche per lo stesso triennio.