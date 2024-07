Miele, terzo prodotto alimentare più contraffatto al mondo

Non stupisce il sequestro di 386 tonnellate di prodotto contraffatto se non per l’entità che è davvero notevole visto che il miele, secondo la Commissione Europea, è il terzo prodotto alimentare più contraffatto al mondo con un ampio spettro di frodi e vanno dall’aggiunta di sciroppi zuccherini. False origini geografiche e triangolazioni commerciali dovute anche a normative europee poco stingenti.