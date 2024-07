Dalla lana all'arte passando per il trekking: doppio appuntamento in Valle Cervo

Il programma Wool Experience 2024 di Amici della Lana conclude il mese di luglio con un doppio appuntamento per sabato 27 e domenica 28. Wool Experience è il progetto all’interno della Rete Museale Biellese, sostenuto da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e con il patrocinio del Comune di Miagliano ed altri partners, che affronta molte tematiche, dalla lana all’arte in generale.

Si inizia sabato 27 con l’escursione storico-naturalistica serale Le Antiche Vie: apericena a Case Code in compagnia della guida escursionistica ambientale Matteo Negro e Davide Varesano. Le antiche vie non sono altro che i sentieri e le mulattiere che in passato gli operai percorrevano per recarsi ai luoghi di lavoro (nella fattispecie il grande opificio di Miagliano) che Amici della Lana reinterpreta come percorsi ad anello immersi nei boschi della Valle Cervo. L’appuntamento di sabato 27 luglio prevede la partenza dal Lanificio Botto per salire alla frazione Case Code di Sagliano Micca lungo la roggia e poi la mulattiera, dove presso l’Azienda Agricola Cà d’Andrei di Andrea Finco. Al rientro si percorrerà in notturna un’altra mulattiera per poi raggiungere nuovamente il lanificio dopo aver ammirato la roggia illuminata. E’ necessario dotarsi di pila o di una luce frontale e di calzature e abbigliamento da trekking.

Il programma prevede la partenza dal Lanificio Botto alle ore 18 e il rientro è previsto per le ore 22.00. Il weekend di Amici della Lana prosegue domenica 28 alle ore 15 con l’inaugurazione della mostra pittorica IV B: una storia, una classe negli spazi del Lanificio Botto di Miagliano. E proprio l’arte sarà la protagonista di questa domenica, con la mostra di quadri realizzati dagli ex allievi del Liceo Artistico Vittorio Veneto di Torino, classe IV B del 1979. Oggi non sono più degli studenti ma delle donne e degli uomini adulti che hanno trovato il piacere di riunirsi dopo anni: nel 1979 la classe viene incaricata di realizzare un murale all’interno della galleria pedonale del cinema Nazionale di via Pomba a Torino.

Il lavoro rappresenterà materia didattica di tutto l’anno scolastico e creerà un legame speciale e fortissimo tra i ragazzi. Terminata la scuola, ognuno prosegue la propria vita finché nel 2022 tutta la classe si riunisce e si auto incarica di recuperare i pannelli su cui era stato realizzato il murale e di restaurarli impiegando due anni di lavoro e di incontri che porteranno all’installazione del murale nel Padiglione A di FlashBack (dov’è tuttora esposto), in corso Giovanni Lanza a Torino. Nel 2024 una parte della classe si ritrova per un pranzo in compagnia e nasce l’idea di proseguire la storia del gruppo attraverso una piccola mostra collettiva dove un gruppo degli ex-ragazzi della IV B racconta come ha proseguito il suo cammino nel mondo ed espone il suo lavoro. Ecco come nasce il progetto di questa piccola mostra.

I “ragazzi” della IV B che esporranno le proprie opere al Lanificio Botto, sono Paola Aggradi, Maurizio Battistel, Alessandra Bruno, Walter Campaner, Sergio Fergnachino, Gianni Ferrero, Laura Gabba, Valentina Luzi, Elvira Pavese, Tiziana Sandri e Mario Saroldi, tutti torinesi, la cui carriera lavorativa va dagli scenografi e costumisti ai consulenti di stampa per grandi aziende, dai docenti d’arte ai designer, dagli autori e registi agli architetti. Insomma, l’arte è rimasta nel loro DNA!