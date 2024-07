Casapinta, 80 candeline per la Cantoria Parrocchiale

La Cantoria Parrocchiale di Casapinta ha compiuto 80 anni: si esibita per la prima volta la notte di Natale del 1944.

Il compleanno è stato celebrato domenica 21 luglio durante la Festa patronale con l’organista Chiara a ricordare questa ricorrenza e con la visita del Vescovo Monsignor Roberto Farinella che ha ripercorso la storia della devozione carmelitana nel paese.

Durante la giornata sono state festeggiate coppie del paese che hanno raggiunto importanti traguardi di vita insieme: 65 anni per Enrico Zago e Angelina Caucino, per cui era presente la figlia; 55 anni per Sandra Cassina e Cesare Sola; 40 anni per Sandra Scalabrino e Massimo Pacchielle; 10 anni per Elisabet Marcato e Fabio Grande.

Il Vescovo e Padre Luca hanno ringraziato tutte le persone e le associazioni che, con ruoli diversi, concorrono alla vita parrocchiale e alla buona riuscita delle diverse iniziative.