A Biella fatta la mappatura dei sanpietrini che saltano, a giorni il via al ripristino

Ci sono voluti due giorni, via per via, ma l'assessore ai lavori Pubblici Cristiano Franceschini, un rappresentante della ditta che effettuerà gli interventi e un tecnico del comune, hanno fatto una mappa dettagliata dei sanpietrini che saltano che a giorni verranno ripristinati.

Per il momento l'intervento riguarda l'area compresa all'interno del quadrilatero tra via Repubblica, via Lamarmora, via Pietro Micca e via Cesare Battisti. "Sono tantissimi i punti in cui si sono creati dei buchi nel cubettato ed è pericoloso - commenta l'assessore - . Quindi via per via abbiamo mappato dove intervenire. Solo camminando a piedi riesci a vedere bene dove fare determinati lavori, questo sarà il mio modo di lavorare. La ditta ha già preso nota di tutto e a giorni inizierà. Andrà avanti anche in agosto. L'intenzione è finire almeno entro fine agosto, primi giorni di settembre. Ringrazio l'assessore al Bilancio Paraggio che ha trovato i fondi per questo che è uno tra i lavori più urgenti da fare".