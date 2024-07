Ripuliamo Viverone Lake, raccolti quasi 200 chili di rifiuti

La giornata ecologica di Viverone, in programma nei giorni scorsi, ha permesso di raccogliere circa 200 chili di rifiuti di ogni tipo, sia da riva sia dall'acqua.

A commentare la giornata il Comune sui propri canali social: “ Grazie a BFP - Bass Fishing Piemonte per aver organizzato anche quest'anno 'ripuliamo Viverone Lake', evento dedicato all'ecologia e al rispetto per l'ambiente. Grazie a tutti i volontari che si sono uniti al gruppo, soprattutto ai numerosi bambini, che partecipando a questo tipo di iniziative possono comprendere meglio l'importanza di mantenere l'ambiente pulito proprio per renderlo sano”.