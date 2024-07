Adozioni Gattopoli made in biella odv, lui è Gandalf l' "Invisibile"

Cari a-mici un enorme grazie dai nostri micetti per il vostro prezioso contributo alla raccolta pappa di questi giorni e per il vostro continuato sostegno in questo periodo di vacanze in cui le adozioni sono quasi ferme.

GANDALF E L’INCANTESIMO DELL'INVISIBILITÀ

Oggi vi presentiamo un tranquillo gattino bianco che chiaramente deve essere in grado di diventare invisibile durante le visite a Gattopoli. È arrivato in struttura qualche giorno prima di Natale 2023 e ancora nessuno ha chiesto di lui. Adesso ha circa 10 mesi e ci viene da piangere pensare che non conoscerà mai l’amore di una casa. Questo gattino dagli occhi verde prato viene da una colonia felina in uno stato di grave degrado e non ce la siamo sentiti di rimetterlo fuori visti i rischi di tumore che corre come gatto bianco se fosse esposto ai raggi solari troppo tempo. Lui è stato testato ed è negativo, ma è anche già doppiamente vaccinato e sterilizzato. Gandalf è un miciotto pieno di energia con una voglia infinita di giocare e non ha problemi di udito (come spesso hanno i gatti bianchi). Siamo fiduciosi che con i suoi tempi diventerà uno splendido compagno di vita perché il suo fratellino, Frodo, è già casa e si è ambientato splendidamente e gioca tutto giorno con il gatto di casa, ora suo nuovo fratello. Gandalf è completamente a suo agio con i suoi simili, ha solo bisogno di abituarsi alle persone prima di fidarsi di loro, riuscirà con la sua magia a trovare qualcuno che abbia abbastanza pazienza? Per lui consideriamo un’adozione assolutamente in casa perché essendo bianco è ad alto rischio se esposto regolarmente al sole. Venite a giocare un po’ con questa meraviglia che grazie al gioco con il serpentello e le palline della sua stanza riesce a vincere la timidezza.

Il vostro 5x1000 (codice fiscale 90071200027) a Gattopoli Made in Biella O.d.V. è fondamentale per continuare a darci una mano a salvare gattini, aiutateci a spargere la voce!

Gattopoli è aperta dal lunedì al venerdì (16-18) su appuntamento (prenotazioni: 328 85 87 460), mentre il sabato (15-18) si può visitare senza prenotare. I volontari vi aspettano per farvi conoscere i loro splendidi mici per un’adozione consapevole.