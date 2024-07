"Coloriamo il nostro parco", è l'appello del Comune di Pollone ai volontari

"Nel Comune ci sono tante cose da fare, anche piccole, che tutte assieme fanno la differenza", spiega il sindaco Paolo Tha, che con l'amministrazione ha lanciato l'iniziativa "Coloriamo il nostro parco".

"Vogliamo dare una nuova immagine al nostro parco, farlo per i nostri bimbi che sono il nostro futuro - spiega il primo cittadino - . Per questo il 27 luglio chiediamo a chi può, di darci una mano per sistemare l'area di San Rocco, per fare un'opera di ritinteggiatura".

L'iniziativa è organizzata dal Comune in collaborazione con la Proloco che si occuperà della ristorazione, offrendo ai vilontari oltre a bevande anche un qualcosa di sostanzioso per il mezzogiorno.