Insulti, minacce e lancio di bottiglie verso una donna: il marito reagisce. Arrestato un uomo

Il 17 luglio 2024 i Carabinieri della Stazione di Candelo hanno arrestato un cinquantenne e denunciato un quarantanovenne, entrambi di Gaglianic, perché ritenuti responsabili di atti persecutori il primo e di lesioni aggravate il secondo.

La vicenda nasce dall’involontario incontro serale tra l’arrestato ed una coppia, uscita di casa nel dopocena per fare una passeggiata. Il cinquantenne, con vari precedenti penali, e che aveva già infastidito la donna in passato, era in evidente stato di alterazione, dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti ed alcol, ha iniziato a rivolgerle apprezzamenti “pesanti”, passando poi agli insulti ed a minacce di morte, fino poi a scagliarli contro alcune bottiglie di vetro.

A questo punto il marito della donna ha reagito violentemente, afferrando un bastone e colpendolo più volte in varie parti del corpo. Sul posto sono arrivati in pochi minuti due pattuglie dei Carabinieri, allertate da varie chiamate, che hanno riportato la calma, mentre l’aggressore è stato soccorso e portato in ospedale da un’ambulanza del 118, venendo trattenuto per accertamenti e poi dimesso con una prognosi di 5 giorni. Vista la gravità del fatto e considerati gli episodi pregressi, l’uomo è stato quindi arrestato per “atti persecutori”, mentre il quarantanovenne, considerata l’entità delle ferite provocate con la propria reazione, veniva denunciato per “lesioni aggravate”.

L’arrestato, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Biella di turno che coordina le indagini, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Biella a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ieri ne ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura della Custodia Cautelare in Carcere