Meritocrazia, diversità di eccellenze e leadership by example: i temi di Ermenegildo Zegna Founder’s Scholarship

“Meritocrazia, diversità di eccellenze e leadership by example” sono stati i temi al centro dell’incontro che si è tenuto a Milano venerdì 19 luglio per celebrare la classe 2024-25 del progetto Ermenegildo Zegna Founder’s Scholarship.

Il programma, avviato da Ermenegildo Zegna nel 2014 e attualmente promosso da Fondazione Zegna, grazie ad un contributo annuo fino a 1 milione di euro consente a studenti selezionati da oltre 20 università e scuole di eccellenza italiane di svolgere un’esperienza presso prestigiosi istituti internazionali, alimentando un circuito virtuoso di capacità e competenze, che una volta tornati in Italia contribuiranno attivamente allo sviluppo del nostro Paese. Negli 11 anni di progetto sono state assegnate 487 borse di studio. Per l’edizione 2024-25 i 75 nuovi studenti selezionati si recheranno presso i più eccellenti atenei e centri di ricerca del mondo, tra cui Harvard, Columbia, Toronto, Mayo Clinic e Stanford in Nord America; Oxford, Cambridge e London School of Economics nel Regno Unito; College of Europe in Belgio; École Normale Supérieure ed École Polytechnique in Francia; ETH ed EPFL in Svizzera; e in Asia Università di Pechino e di Hong Kong, Fudan University a Shanghai e Nanyang Technological University a Singapore.

L’incontro milanese ha consentito di riunire il Comitato Scholarship e oltre 150 alunni, offrendo così ai nuovi borsisti un’opportunità unica per stare insieme e ampliare il network delle loro conoscenze per rafforzare il senso di comunità e permettere loro eventuali interazioni anche in ambito professionale ed accademico. Tra i temi affrontati, oltre ai principi guida di eccellenza, meritocrazia e diversità espressi nel bando di partecipazione, un focus particolare è stato dedicato all’impegno che i borsisti in quanto leader del futuro dovranno assumersi nei confronti delle proprie comunità.

L’esempio ereditato dal Fondatore Ermenegildo Zegna, che andò oltre i muri del proprio Lanificio a favore della comunità locale e dell’ambiente circostante oggi noto come Oasi Zegna, è un chiaro esempio di leadership by example da accogliere ed esercitare quotidianamente, ciascuno nel proprio ambito di attività e di passioni.