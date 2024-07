Mosso: azione violenta nei confronti di una guardia ecologica

Fermato dalle guardie ecologiche mentre percorreva una strada chiusa al transito nel comune di Mosso, un margaro ha rifiutato di fornire le proprie generalità e nel chiudere lo sportello dell'auto per andarsene via, ha urtato il braccio di uno dei volontari.

Il fatto è accaduto nella giornata di ieri, sabato 20 luglio, a Mosso, e con molta probabilità all'uomo che non ha voluto mostrare i propri documenti il suo comportamento gli costerà una denuncia, anche da parte della guardia di Bioglio che ha ferito nel momento in cui ha deciso di andarsene in malo modo.