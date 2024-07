Abbandono selvaggio dei rifiuti a Occhieppo Inferiore, Mosca: "Al più presto provvedimenti contro le persone maleducate e senza educazione civica"

"Ci attiveremo al più presto per pensare soluzioni contro i maleducati, perchè si tratta di persone egoiste, che non hanno la minima educazione civica e ambientale, che fanno ricadere sulle tasche di noi occhieppesi le conseguenze di questo loro comportamento, perchè quando la Seab ci manda il conto di quanti chili di rifiuti ha raccolto nel nostre comune, questo viene spalmato su tutti i cittadini".

Va dritta al dunque la sindaca di Occhieppo Inferiore in riferimento a quello che rappresenta solo l'ultimo episodio di abbandono dei rifiuti che si è verificato in questi giorni. Un residente in un comune limitrofo dove è in vigore la Tarip, ha visto bene di abbandonare rifiuti senza differenziarli in via Caralli ma è stato pizzicato dalle fototrappole e gli verrà recapitata una bella sanzione.

"E' anche poco furbo perchè sicuramente se avesse fatto la differenziata avrebbe speso meno - commenta la sindaca - . Contro i due o tre che avrebbe pagato per smaltire, adesso ne pagherà 100 di euro di sanzione. E' arrivato tranquillamente, ha depositato tutta la sua roba in uno di quei cestini dove dovresti lasciare la carta del gelato, piuttosto che un fazzoletto, che è per i rifiuti piccoli insomma. Noi ce ne siamo accorti, siamo andati a vedere e c'era di tutto".

La sindaca qualche idea in mente ce l'ha già: prima di tutto sostituirà i cestini che ci sono ora con altri più piccoli, e poi valuterà se mettere i bidoni "Colombo" come quelli che ci sono a Quaregna Cerreto con una tessera che avrebbero solo i nostri cittadini".