Dal nord ovest: Fugge dal centro commerciale con 700 euro di champagne e salumi

Fugge tra le risaie dopo aver nascosto 700 euro di champagne e salumi frutto di una rapina impropria commessa all'interno del centro commerciale della Tangenziale Ovest di Vercelli. Nel pomeriggio di martedì 16 luglio, gli equipaggi della Squadra Volante della Questura hanno inseguito e denunciato a piede libero un uomo di Casale per rapina impropria e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.

Gli agenti, ricevuta via radio la segnalazione di emergenza e la descrizione del fuggiasco, lo hanno fermato, mentre, di corsa, cercava di guadagnarsi la fuga tra le risaie che costeggiano la tangenziale, seguito a breve distanza dagli addetti alla sicurezza del centro commerciale.

Mentre l’equipaggio di una volante metteva in sicurezza il soggetto, che aveva con sé un coltello, sottoposto a sequestro, gli operatori della seconda volante hanno ricostruito la dinamica degli eventi. Nell'area del centro commerciale è stato rinvenuto il provento dell’azione delittuosa, numerose bottiglie di champagne e svariate confezioni di salumi del cospicuo valore, celati all’interno di un borsone da palestra, abbandonato presso le casse del supermercato dal soggetto, una volta vistosi scoperto.

Dopo aver asportato la merce, l’uomo, nel tentativo di sottrarsi al controllo antitaccheggio azionato dal suo passaggio attraverso le casse, e di guadagnarsi la fuga, aveva aggredito l’addetto alla sicurezza, colpendolo ripetutamente con un carrello, nel mentre lo minacciava, riuscendo in tal modo a dileguarsi, sebbene solo momentaneamente, per poi essere acciuffato grazie al tempestivo intervento degli agenti.

Terminati gli accertamenti, l’uomo, un trentacinquenne originario di Casale Monferrato, gravato da numerosi precedenti di polizia, è stato deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per il delitto di tentata rapina impropria e per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.