Manuela Lubrano, una biellese tra i premiati agli Yugo BAFTA Student Awards

Manuela Lubrano, 29 anni è tra i premiati agli Yugo BAFTA Student Awards come compositrice musicale di un documentario scelto tra 800 partecipanti di tutto il mondo sul Pakistan.

Manuela è compositrice di musica per film e televisione. Ha vissuto a Biella fino ai 18 anni, dove vive ancora la sua famiglia, poi si è trasferita in Inghilterra per seguire la sua passione.

La cerimonia è stata il 12 luglio. La giovane biellese è stata premiata per una musica che ha composto insieme ad Alexander Leeming Froudakis, "When The Floods Come", regista e produttore Nyal Mueenuddin. Nella medesima data sono stati premiati come miglior documentario e composizione musicale nella stessa Los Angeles.

"Il documentario - racconta Manuela - cattura le storie intime dei pakistani e la loro profonda connessione con l'acqua, nonché il forte impatto che il cambiamento climatico ha sulle loro vite. Nell'autunno del 2022, più di 30 milioni di pakistani sono stati colpiti da devastanti inondazioni causate da monsoni biblici e dal rapido scioglimento dei ghiacciai settentrionali. Sono felice che le voci di queste persone siano state ascoltate. Questa vittoria la dedico a loro".