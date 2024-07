Valdilana, donna trovata ferita al torrente Ponzone: soccorsa da 118 e Vigili del Fuoco

Intervento congiunto di Vigili del Fuoco e sanitari del 118 a Valdilana per una donna di mezza età trovata ferita all'interno del torrente Ponzone. È successo nel primo pomeriggio di oggi, 19 luglio.

La signora è stata recuperata e trasportata in ospedale per le cure del caso. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute. Sul posto anche la Polizia Locale. È in fase di accertamento la dinamica dell'accaduto ma stando alle prime ricostruzioni la biellese avrebbe tentato un gesto anticonservativo: sembra, infatti, che abbia scavalcato un parapetto e si sia lanciata da un'altezza di circa 2 metri e mezzo. Ignoti i motivi dietro questa azione.