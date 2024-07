Biella 4 Racing, 37° Rally Lana e Coppa d’Oro delle Dolomiti nel fine settimana

Sarà un fine settimana all’insegna del doppio impegno in casa Biella 4 Racing, con una doppia presenza al via del quinto appuntamento del Trofeo Rally Asfalto, ovvero gli equipaggi Vidale-Colongo e Barbera-Barbera, mentre Destefanis-Destefanis saranno nuovamente di scena in una gara del Campionato Italiano Grandi Eventi, la terza stagionale, dopo aver già disputato la Coppa Milano-Sanremo.

Venerdì 19 e sabato 20 saranno i giorni di gara della 37^ edizione del Rally Lana, manifestazione che richiamerà sul territorio laniero i migliori interpreti della serie asfalto italiana, pronti a darsi battaglia lungo gli 89,01 chilometri cronometrati, completati dai 221,92 di trasferimenti, per 310,93 chilometri di percorso complessivo. Le prove speciali saranno quelle di “Tracciolino” e “Città di Biella” il venerdì sera, mentre il sabato verranno affrontati i due passaggi su “Ailoche” e “Curino”. Partenza, assistenze, riordini ed arrivo saranno tutti ospitati a Biella. Al via, di ritorno sulla Peugeot 208 Rally4/R2, Ilario Vidale e Luca Colongo, che puntano ad una buona prestazione dopo la sfortuna che li ha colpiti al recente Lana Storico.

“Siamo pronti, il Lana è sempre il Lana”, ci racconta Ilario Vidale, “adrenalina a mille, specie sulla bellissima prova in notturna di Oropa. La vettura la conosciamo, seppur di preparatori diversi, quindi proveremo a far del nostro meglio e migliorare sempre più il feeling che sta progredendo anche con Luca. Vediamo cosa verrà fuori, considerando anche gli avversari, molto più allenati di noi specie in gare titolate come questa. Speriamo che il conto con la sfortuna lo abbiamo saldato tutto allo Storico. Grazie alla Biella 4 Racing per il supporto che ci riserverà in gara e che ci riserva al di fuori”.

A difendere le insegne B4R ci penseranno anche Roberto e Francesca Barbera, che tornano a condividere l’abitacolo a poco più di un anno dalla prima esperienza. Ad attenderli la MG Rover 216 di classe Racing Star 1.6. “È quasi ora di rimettere tuta e casco”, esordisce Roberto Barbera, “e di metterlo per la seconda volta come pilota e per Francesca come naviga. Non vediamo l’ora, le prove sono molto belle ma insidiose, il caldo a quanto pare la farà da padrone, ma noi ci siamo. L’obiettivo come sempre è quello di divertirsi e portare la vettura in fondo per arrivare sul palco della gara di casa. Un grazie alla nostra Scuderia sempre presente”.

Ma non solo velocità in questo fine settimana fra i portacolori Biella 4 Racing, con Massimo e Michael Destefanis che saranno impegnati a Cortina d’Ampezzo per l’edizione 2024 della Coppa d’Oro delle Dolomiti, terzo appuntamento stagionale del “circuito” Grandi Eventi, a cui parteciperanno con la loro Porsche Carrera 4 nella sezione dedicata alle auto moderne. Ad attenderli, fra giovedì 18 e sabato 20, più di cinquecento chilometri di percorso.

“Siamo molto felici di essere al via di questa prestigiosa manifestazione”, commenta Massimo Destefanis, “a cui ci approcciamo con voglia di imparare e per quanto possibile fare bene. Diciamo per quanto possibile perché in questa gara ci saranno al via gli equipaggi più forti d’Italia fra le auto moderne, reduci dalla 1000 Miglia. Su una trentina di moderne al via, le prime quindici, venti posizioni dovrebbero già essere a loro riservate, ma noi ce la metteremo tutta per provare ad inserirci fra quei quindici/venti. Naturalmente, però, per me e Michael l’obiettivo primario è quello di giungere al termine e di divertirci”.