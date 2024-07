Italia-Azerbaijan: confronto Pichetto, Ministro Economia su TAP e Clima verso Cop29

Sul fronte energetico, Pichetto ha ricordato che il TAP nel 2023 ha rappresentato la seconda rotta di approvvigionamento per l’Italia e che, per potenziarlo, “l’Italia, assieme a Grecia e Albania, ha definito un processo di incremento della capacità del gasdotto, che dal 2026 crescerà di 1,2 miliardi di metri cubi”, arrivando così a 11,2 miliardi l’anno, “auspicando il rapido raggiungimento della capacità massima di venti miliardi”. Il ministro italiano ha inoltre sottolineato il contributo al rafforzamento della cooperazione reso dalle “storiche presenze industriali” e quelle di altri attori che si stanno affacciando sul mercato azero, mettendo infine in luce “le potenzialità delle eccellenze italiane che possono fornire un concreto contributo anche ai progetti futuri nel settore energetico in Azerbaigian, anche nelle rinnovabili”.