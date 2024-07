TeamSystem: lo studio sul settore Construction e la trasformazione digitale

I bonus fiscali, il PNRR e gli incentivi dell’industria 4.0, negli ultimi anni hanno accelerato l’innovazione nel settore delle costruzioni. Ma per avere un quadro più puntuale sul livello di digitalizzazione delle imprese edili italiane, Nielsen ha portato avanti per TeamSystem la ricerca “Analisi del mercato Construction in Italia”.

Tra i primi risultati dello studio, attira l’attenzione la minor digitalizzazione delle aziende edilizie rispetto alle colleghe degli altri settori, in particolare per le PMI. Nonostante un risultato peggiore, la percentuale non però così così bassa: si stima che a utilizzare strumenti digitali avanzati sia il 52% delle imprese considerate.

La consapevolezza verso le potenzialità della digitalizzazione è in crescita, complici anche i migliori risultati ottenuti dalle imprese più avanzate in questa area. La maggiore maturità digitale, spesso sinonimo di resilienza e rendimenti superiori, si è tradotta in un utile in crescita del 28%, un margine di profitto più voluminoso del 18% e un valore aggiunto aumentato dell’11%

Visto il contesto premiante per chi sceglie di digitalizzarsi, dalla ricerca emerge che il software gestionale si trasforma in un vero partner per il 65% delle aziende, uno strumento in cui vale la pena investire per un concreto ritorno. In questo scenario TeamSystem, tech company al servizio di circa 2 milioni di clienti, si posiziona al primo posto nella Top10 dei software più utilizzati da professionisti e aziende, offrendo una vasta gamma di soluzioni digitali.

A rallentare l’adozione delle nuove tecnologie in ambito costruzione, la mancanza di formazione si rivela essere una delle principali cause: l’introduzione di strumenti digitali viene vista come una “minaccia” che rende più complesso il lavoro da svolgere. In relazione a ciò, dallo studio emerge anche un freddo entusiasmo per l’AI e il suo utilizzo nel quotidiano, dato che non se ne comprendono appieno le potenzialità. Per il 18% degli intervistati, la maggior parte a rispondere, può essere utile solo nella comparazione automatica di informazioni al fine di velocizzare il processo decisionale.

Infine, l'introduzione di bonus e la crescita aziendale, sono i principali fattori che possono spingere le imprese a cercare software più sofisticati. Che la digitalizzazione sia necessaria è chiaro a tutti, ma l'idea per la maggior parte dei casi non incontra maggiori sviluppi: è solo il 25% delle imprese, infatti, a prendere in considerazione strumenti di organizzazione e, ancor meno, quelli di analisi e gestione.