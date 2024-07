Filo a Milano Unica: la sinergia che conquista la filiera tessile.

La presenza di Filo a Milano Unica (9-11 luglio) è stata all’insegna della sinergia tra due saloni che rappresentano il punto di rifermento internazionale nella proposta di filati e tessuti. I filati proposti da Filo, nello spazio riservato all’interno dell’Area Tendenze MU Family, hanno suscitato un grande interesse nei visitatori e buyer.

A Milano Unica, Filo ha portato le proposte delle aziende che aderiscono al suo progetto sostenibilità, FiloFlow. Perché sostenibilità e tracciabilità rappresentano il fulcro dei valori condivisi da Filo e Milano Unica. Come spiega Paolo Monfermoso, responsabile di Filo: “Qualità, innovazione e sostenibilità sono caratteristiche sulle quali si fondano le proposte di Filo nei filati e di Milano Unica nei tessuti e accessori. I prodotti e materiali tessili proposti dai nostri due Saloni sono la base dei successi del Made in Italy nel mondo, contribuendo ai notevoli risultati del nostro export, ricordati proprio a Milano Unica dal presidente di Ice, Matteo Zoppas”.

A fare da suggestiva cornice alla proposta dei filati FiloFlow, è stata la proiezione del video “Ir-Reality Show”, con le ispirazioni dei “Dialoghi Creativi” realizzati da Gianni Bologna per la 61a edizione di Filo.