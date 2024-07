Fascicolo sanitario elettronico, tutto quello che c'è da sapere.

Sei fuori provincia, magari in vacanza, e hai necessità di rivolgerti in una struttura sanitaria perchè non stai bene, ma alla prima domanda che ti rivolge il medico che ti deve visitare non ti ricordi più gli esami che hai fatto, e quando? Nessun problema: grazie al Fascicolo sanitario elettronico, ogni cittadino ha la possibilità di tracciare e consultare tutta la storia della propria vita sanitaria, condividendola con i professionisti sanitari di propria fiducia per garantire un servizio più efficace ed efficiente, su tutto il territorio nazionale. Oggi martedì 16 luglio e giovedì 23, presso il Distretto ASL BI di Cossato sarà presente un facilitatore digitale per sostenere i cittadini per le "istruzioni per l'uso" di questo strumento. Gli incontri formativi gratuiti si terranno oggi dalle 8:00 alle 11:00 e il 23 luglio dalle 8:00 alle 11:00 presso il Distretto ASL BI di Cossato, Via Pier Maffei 59, piano terra.

Come previsto dall’articolo 11 del decreto legge n.34/2020 il caricamento di dati e documenti clinici nel FSE avviene in automatico, ovvero senza il "consenso all'alimentazione” da parte dell’utente. Dal 1 luglio 2024, il Fascicolo Sanitario Elettronico dei cittadini che non hanno espresso l’opposizione al caricamento del pregresso si è arricchito con i dati relativi agli eventi clinici avvenuti prima del 19 maggio 2020. Ed ecco che ogni evento clinico, dalla semplice visita ambulatoriale all’accesso in Pronto Soccorso, genera dei documenti che vengono in automatico inseriti nel FSE dell’interessato, andando così ad arricchire la sua storia clinica a questo punto facilmente consultabile.

In che modo? Per accedere al tuo FSE devi collegarti al Portale Internet regionale Tu Salute Piemonte ed accedere mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) attivata o Carta di Identità Elettronica (CIE).

L’assistito ha in ogni caso un ruolo attivo nei confronti del FSE: in qualunque momento infatti può scegliere chi è autorizzato a consultare il suo Fascicolo e in quali condizioni, con la possibilità di oscurare eventuali informazioni. L’assistito può inoltre vedere chi ha avuto accesso al Fascicolo e quando.