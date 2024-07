Golf, a Magnano inizia 17° Campionato Biellese Dab Trophy 2024

Tutto è pronto per la 17esima edizione del Campionato Biellese Dab Golf Trophy 2024. Martedì mattina i primi team si affacceranno sul tee della buca 1 dello storico percorso del Golf Biella Le Betulle per aprire una manifestazione che negli anni si è costruita una consolidata tradizione iscrivendo nell’albo d’oro diversi dei migliori amateur locali degli ultimi decenni.

Sono attesi sui green di Magnano un centinaio di giocatori in rappresentanza dei club biellesi (Golf Club Cerrione - Il Mulino, Tenuta Castello, Golf Club Cavaglià, Golf Ponte Cervo, Golf Club Cossato, Albatros Indoor). Campioni uscenti Camilla Barbero e Francesco Tinelli, mentre come sempre ci sarà in palio a livello di squadra il Trofeo griffato “Barichello” riservato al miglior club che nel 2023 vide il successo dei padroni di casa del Gc Biella. Ma ci saranno premi anche per gli handicap più alti.

Il campionato metterà infatti in palio i titoli di 1a, 2a e 3a categoria maschile e della categoria unica femminile ed in ogni gruppo verrà premiato prima il 1° risultato lordo e poi a seguire i migliori netti. La gara è riservata a tutti i tesserati presso i club biellesi o non tesserati presso club della provincia ma residenti nel Biellese.