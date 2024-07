Candelo, musica e divertimento sotto le mura del Ricetto: è un successo il “Summer Party”

Musica e divertimento sotto le mura del Ricetto di Candelo. Il “Summer Party” è stato un autentico successo, con una grande partecipazione di giovani.

A commentare il sindaco Paolo Gelone che, sui propri canali social, ha così commentato: “Gran bella serata in un contesto che riempie il cuore di bellezza: forse a volte lo dimentichiamo ma la nostra Candelo è davvero bella da togliere il fiato. E con la collaborazione delle nostre associazioni è anche vivace e colorata come poche altre realtà del Biellese. Grazie a Viviamo Candelo e Pro Loco, che in questa estate dal meteo un po' ballerino hanno avuto la tenacia di non mollare per arrivare a questo successo”.